『日本アルコン エアオプティクスプラス ハイドラグライド マルチフォーカル [4箱] 2週間交換 遠近両用 2ウィーク 近視用 コンタクトレンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 44分に出品され03月22日 05時 44分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

販売名：エア オプティクス HG

内容量：1箱レンズ6枚入り

装用期間：2週間

中心厚：0.08mm(-3.00Dの場合)

Dk/L値 酸素透過率：138.0

含水率：33%

B.C：8.6mm

DIA：14.2mm

ADD(加入度数)：+1.25， +2.00， +2.50

PWR(度数)：-0.25〜-10.00(-0.25ステップ)

(-0.25， -0.50， -0.75， -1.00， -1.25， -1.50， -1.75， -2.00， -2.25， -2.50， -2.75， -3.00， -3.25， -3.50， -3.75， -4.00， -4.25， -4.50， -4.75， -5.00， -5.25， -5.50， -5.75， -6.00， -6.25， -6.50， -6.75， -7.00， -7.25， -7.50， -7.75， -8.00， -8.25， -8.50， -8.75， -9.00， -9.25， -9.50， -9.75， -10.00)

区分：高度管理医療機器/視力補正用レンズ（終日装用、再使用禁止）

医療用具承認番号：22800BZX00370000

製造販売元：日本アルコン株式会社

製造国：海外製（アメリカ合衆国など）

広告文責：株式会社ワッツ TEL:042-512-7228



※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。

※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。