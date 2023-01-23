『ストリートファイターII 30周年記念銀貨 1オンス カラー リュウ 銀貨 1オンス 1oz 純銀 コイン 銀 金銀の貯金箱【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 47分に出品され04月11日 16時 47分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 ストリートファイターII 30周年記念銀貨 1オンス カラー リュウ クリアケース入り
発行年 2021年
発 行 フィジー
品 位 99.9% (純銀)
重 量 31.1g (1オンス)
サイズ 直径:40mm
状 態 新品
同梱品 保証書・クリアケース・巾着袋
《安心の本物保証》
【新品・保証書付き・クリアケース入り・巾着袋入り】
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落札価格7595円
246 入札履歴
終了
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