『ストリートファイターII 30周年記念銀貨 1オンス カラー リュウ 銀貨 1オンス 1oz 純銀 コイン 銀 金銀の貯金箱【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 47分に出品され04月11日 16時 47分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 ストリートファイターII 30周年記念銀貨 1オンス カラー リュウ クリアケース入り

発行年 2021年

発 行 フィジー

品 位 99.9% (純銀)

重 量 31.1g (1オンス)

サイズ 直径:40mm

状 態 新品

同梱品 保証書・クリアケース・巾着袋



《安心の本物保証》

【新品・保証書付き・クリアケース入り・巾着袋入り】