『ソロ・ツーリスト リュックサック デイパック 軽量 高撥水 防水性 防汚性 水に強い A4サイズ デイパックTW10 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 40分に出品され03月12日 22時 40分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソロ・ツーリスト リュックサック デイパック 軽量 高撥水 防水性 防汚性 水に強い A4サイズ デイパックTW10 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ38cmxヨコ25cmxマチ12cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ナイロン

・重量:330g



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ソロ・ツーリスト

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