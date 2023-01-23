『ソロ・ツーリスト リュックサック デイパック 軽量 高撥水 防水性 防汚性 水に強い A4サイズ デイパックTW10 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 40分に出品され03月12日 22時 40分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソロ・ツーリスト リュックサック デイパック 軽量 高撥水 防水性 防汚性 水に強い A4サイズ デイパックTW10 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ38cmxヨコ25cmxマチ12cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ナイロン
・重量:330g
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7595円
395 入札履歴
終了
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