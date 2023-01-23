『(ブリクストン) BRIXTON スナップバックキャップ OATH 3 SNAP BACK CAP 帽子 GYCP グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 18分に出品され04月10日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ブリクストン) BRIXTON スナップバックキャップ OATH 3 SNAP BACK CAP 帽子 GYCP グレー



【商品説明】

・スナップバック留め。

・フラットビルドトラッカーハット。6パネルのクラウンとフロントにコントラストロゴ刺繍入り。

・メイン素材: 80% アクリル， 20% ウール

・素材構成: 80% アクリル， 20% ウール



【サイズ】

高さ : 11.81 cm

横幅 : 18.21 cm

奥行 : 27.51 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。