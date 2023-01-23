『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ロープ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 3色ロープ EMG×B×RS(エメラルドグリーン×ブラ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 51分に出品され03月17日 01時 51分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ロープ 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 3色ロープ EMG×B×RS(エメラルドグリーン×ブラ



【商品説明】

・オフィシャルF.I.Gパートナー/財団法人日本体操協会検定品登録会社オフィシャル1規格(F.I.G規格準拠、公式競技会用)

・サイズ:長さ3m、径1cm

・素材:ナイロン

・部門名:レディース



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。