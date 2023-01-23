『ROLLERBLADE（ローラーブレード）【インライン/パーツ】 TWINCAM ILQ-9 PRO （ベアリング+スペーサーセット）【インライン部品】【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 24分に出品され03月28日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【インラインパーツ/ベアリング+スペーサー】

高い滑走性能を求める方にお勧めの、ロングクルージングに優れたハイスペックモデルで、長い耐久性を実現します。

8mmシャフト用ですのでブランド問わずご利用いただけます。

納期：

・1-3営業日で出荷可能です。



内容：

・ベアリング：16個

・スペーサー：8個

備考：

・2年以上ベアリングを交換されてない、ウィールを回転させると音鳴りがする等は、交換の時期かと存じます。



ご注意事項：

・使用されているモデルにより装着出来ない場合が御座います。

不明な場合はご注文前に遠慮なくお問合せ下さい。



※商品仕様・デザインは予告なく変更になる場合がございます。

※画面上のカラーは実際のカラーと異なる場合がございます。予めご了承ください。

