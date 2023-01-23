『ROLLERBLADE（ローラーブレード）【インライン/パーツ】 TWINCAM ILQ-9 PRO （ベアリング+スペーサーセット）【インライン部品】【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 24分に出品され03月28日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【インラインパーツ/ベアリング+スペーサー】
高い滑走性能を求める方にお勧めの、ロングクルージングに優れたハイスペックモデルで、長い耐久性を実現します。
8mmシャフト用ですのでブランド問わずご利用いただけます。
納期：
・1-3営業日で出荷可能です。
内容：
・ベアリング：16個
・スペーサー：8個
備考：
・2年以上ベアリングを交換されてない、ウィールを回転させると音鳴りがする等は、交換の時期かと存じます。
ご注意事項：
・使用されているモデルにより装着出来ない場合が御座います。
不明な場合はご注文前に遠慮なくお問合せ下さい。
※商品仕様・デザインは予告なく変更になる場合がございます。
※画面上のカラーは実際のカラーと異なる場合がございます。予めご了承ください。
インラインスケート 子供用 ジュニア ローラースケート サイズ調整可能 女の子 男の子 初心者向け おもちゃ 4カラーから選べる
¥ 7812
インラインスケート キッズ ジュニア MZS835L ブラック L(23.5-26cm) ローラーブレード ローラースケート
¥ 7806
インラインスケート キッズ ジュニア MZS835L ピンク L(23.5-26cm) ローラーブレード ローラースケート
¥ 7806
インラインスケート キッズ ジュニア MZS835L ブラック S(17.5-20cm) ローラーブレード ローラースケート
¥ 7806
インラインスケート キッズ ジュニア MZS835L ピンク M(20.5-23cm) ローラーブレード ローラースケート
¥ 7806
インラインスケート キッズ ジュニア MZS835L ブラック M(20.5-23cm) ローラーブレード ローラースケート
¥ 7806
インラインスケート キッズ ジュニア MZS835L ピンク S(17.5-20cm) ローラーブレード ローラースケート
¥ 7806
RIP SLIDE（リップスライド） インラインスケート Lサイズ
¥ 7804
RIP SLIDE（リップスライド） インラインスケート Sサイズ
¥ 7804
RIP SLIDE（リップスライド） インラインスケート Sサイズ
¥ 7804
Shilanmei インラインスケート ワッドローラー ローラーブレード サイズ調整可能 運動 スポーツ ローラースケート 初心者向け 大人
¥ 7798
Shilanmei インラインスケート ワッドローラー ローラーブレード サイズ調整可能 運動 スポーツ ローラースケート 初心者向け 大人
¥ 7798
PRO 20-BLACK CANVAS
¥ 7795
PRO 20-BLACK CANVAS
¥ 7795
SNAZZY-SILVER/MULTI CANVAS
¥ 7787
K2 ケーツー インラインスケート KINETIC 80 PRO M BLUE_RED
¥ 7784
K2 ケーツー インラインスケート レディース KINETIC 80 PRO W BK_SAGE
¥ 7784
K2 ケーツー インラインスケート レディース KINETIC 80 PRO W BK_SAGE
¥ 7784
落札価格7595円
851 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！