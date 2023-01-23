『剪定ばさみ 電動 マキタの18Vバッテリー互換性あり専用バック付き 新型 コードレス 庭木 枝切り 剪定鋏 果樹用 枝切り 充電式電動ハサミ 園芸用剪定用具【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 46分に出品され03月31日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体材質：ABS



刃材：SK5高炭素鋼 開始電圧：21V



最大電力：600W



充電時間：1.5?2時間



切断直径：約1.2インチ（30 mm）



充電電圧：AC110-220V 50-60Hz



本体のみの重さ：約0.7kg



バッテリーの重さ：約0.35 kg



サイズ：約280 * 114 * 64mm



切断直径 :剪定直径4段変更可能、最大切断枝直径30mm，最小切断枝直径10mm。直径30 mm以内の木の枝は簡単に剪断でき、枝を傷つけない。(樹木の状態により変わる場合があります)



18Vバッテリー対応可能:マキタ18Vリチウムイオンバッテリ-BL1815N BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860Bと互換性あります。



ポータブルで軽量 電気剪定ばさみは重量0.65kg非常に鋭くて耐久性があり、人間工学に基づいて設計されたソフトラバーグリップ、手になじみやすく、長時間使用しても手が疲れません。



幅広い用途 :庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブドウ、桜