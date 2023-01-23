『剪定ばさみ 電動 マキタの18Vバッテリー互換性あり専用バック付き 新型 コードレス 庭木 枝切り 剪定鋏 果樹用 枝切り 充電式電動ハサミ 園芸用剪定用具【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 46分に出品され03月31日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体材質：ABS
刃材：SK5高炭素鋼 開始電圧：21V
最大電力：600W
充電時間：1.5?2時間
切断直径：約1.2インチ（30 mm）
充電電圧：AC110-220V 50-60Hz
本体のみの重さ：約0.7kg
バッテリーの重さ：約0.35 kg
サイズ：約280 * 114 * 64mm
切断直径 :剪定直径4段変更可能、最大切断枝直径30mm，最小切断枝直径10mm。直径30 mm以内の木の枝は簡単に剪断でき、枝を傷つけない。(樹木の状態により変わる場合があります)
18Vバッテリー対応可能:マキタ18Vリチウムイオンバッテリ-BL1815N BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860Bと互換性あります。
ポータブルで軽量 電気剪定ばさみは重量0.65kg非常に鋭くて耐久性があり、人間工学に基づいて設計されたソフトラバーグリップ、手になじみやすく、長時間使用しても手が疲れません。
幅広い用途 :庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブドウ、桜
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 枝切ばさみ 枝切り鋏 マキタ18バッテリー対応 コードレス 充電式 切断直径30mm 軽量 女性 剪定用具 おすすめ【本体のみ】
¥ 7595
根切り刃付ショベル J-FIT 竹の根もスパッと切れる キレール 刃付
¥ 7595
クボタ 耕うん機 爪 クボタ用 ナタ爪 1-19 18本組 トラクター ロータリー爪
¥ 7595
充電式電動ハサミ 枝切り 充電式剪定ばさみ 替え刃セット コードレス 庭木 枝切り 果樹用 剪定鋏 園芸用剪定用具 バッテリー2個 収納ケース付き
¥ 7595
金千吉 大久保鋏 左きき用 180mm No.24L
¥ 7595
浅香工業 金象印 パイプホーク4本爪
¥ 7595
電動剪定ばさみ 電気剪定ばさみ 園芸用はさみ 電動ハサミ 充電式 コードレス 充電式 30mmの切断直径 5~7H作業時間 園芸用剪定用具
¥ 7594
GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 08798-20
¥ 7594
GARDENA ガルデナ フォーク 4本爪 117cm ErgoLine 17013-20
¥ 7594
千吉 金 本鍛造 葉刈り用刈込鋏 240mm
¥ 7594
千吉 金 本鍛造 葉刈り用刈込鋏 240mm
¥ 7594
手打全鋼 三本鍬 大 本樫 15095
¥ 7594
ECHO エコー 36Vバッテリーツール用 36Vリチウムイオンバッテリー (品番 LBP-36-80) (36Vバッテリーツール 電動)
¥ 7594
BANDO バンドー 農機用Vベルト レッドS2 RED-S2 (サイズ SB-195) (農業機械用 スタンダードタイプ)
¥ 7594
BANDO バンドー 農機用Vベルト レッドS2 RED-S2 (サイズ SB-194) (農業機械用 スタンダードタイプ)
¥ 7594
BANDO バンドー 農機用Vベルト レッドS2 RED-S2 (サイズ SB-192) (農業機械用 スタンダードタイプ)
¥ 7594
BANDO バンドー 農機用Vベルト レッドS2 RED-S2 (サイズ SB-191) (農業機械用 スタンダードタイプ)
¥ 7594
【送料無料】 みきかじや村 A型改良剪定鋏 8インチ金止 TS060
¥ 7594
落札価格7595円
261 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！