『METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 23時 12分に出品され03月07日 23時 12分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。