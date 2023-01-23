キャットタワー 幻の星雲 かわいい色 爪とぎ ふわふわ 隠れ家 ゆらり麻紐 ハンモック付き 猫ハウス 多頭飼い 据え置き 遊び場 猫 ねこ ネコ 猫用品【お歳暮】

商品情報

ご注意：





※お客様組み立て品となります。





※本商品の組み立てやご使用に際しては、乱暴に扱いますと破?やケガの原因となりますので、丁寧にお取り扱いください。





※商品デザインは、品?に差し支えない程度に、予告なく変更する場合があります。





※新しく入荷した商品は今まで?売していた商品と色差がある場合がございます。





※商品のデザインが写真と違う場合がございますが品質上の問題なく使えますのでご了承下さい。





※必ず水平で、安定した場所に設置してください。





※運送途中に損害をもたらす可能があり、ご心配なく気軽に弊社とご連絡ください。





※大型商品ですので、?梱后のお客様都合による、ご返品を承る事が出来かねます。