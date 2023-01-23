『マリン・テック 人工海水 シーライフ 8.75Kg (250リットル用)×2個【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 25分に出品され03月28日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マリン・テック 人工海水 シーライフ 8.75Kg (250リットル用)×2個



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :49.5×37×5cm

・本体重量:8.75kg



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 33.60 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 18.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。