『●UK-Libertyオリジナルw/Full-Coating Cover，EX+:EX+Copy!! The Groundhogs / Split【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 13分に出品され03月16日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。
【商品詳細】
アーティスト： Groundhogs
タイトル：Split
レーベル： Liberty
規格番号：LBG 83401
商品説明：UK-LibertyオリジナルBlack-Liberty’ Labels!! Matrix:LBG 83401 A-1U:LBG 83401 B-1U：2 MM:2 OD（マシンタイプ）
【コンディション】
ジャケット：EX+
盤：EX+：EX+
※UK製インナー抜けありません。
商品カテゴリ
商品コード
20U0889112163
●US-Harvesオリジナル2LP，””First，Dental-Cover，w/HypeSticker，Still-Seald未開封””!! Pink Floyd / A Nice Pair
¥ 7595
●UK-Charismaオリジナルw/First-Cover，Big-Mad Lables!! Genesis / Foxtrot
¥ 7595
●US-Ovation Recordsオリジナル””4ch，Quadraphonic，Promo Copy White Labels!!”” Heaven & Earth / Refuge
¥ 7595
レッド・ツェッペリン / 永遠の詩（狂熱のライブ） 2018リマスター（完全生産限定盤） [レコード]
¥ 7595
ジミ・ヘンドリックス / ウェスト・コースト・シアトル・ボーイ〜ジミ・ヘンドリックス・アンソロジー（完全生産限定盤／4CD＋DVD） [CD]
¥ 7595
ビートルズ BEATLES プリーズ・プリーズ・ミー (82年盤)
¥ 7595
●UK-RCA Victorオリジナル2LP，””Promo Factory-Sample，all-Matrix:1!!”” David Bowie / Stage
¥ 7595
●US-Family Productionsオリジナル””Gimmick，Die-Cut Cover!!”” Mama Lion / Preserve Wildlife
¥ 7595
●US-ATCO RecordsオリジナルMonarch Pressing，2LP!! Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs
¥ 7595
●US-Columbiaオリジナルw/KC-Number，Shrink，EX+:EX Copy!! Janis Joplin / Pearl
¥ 7595
●US-Reprise Recordsオリジナル2LP，w/2-Tone Labels!! The Jimi Hendrix Experience / Electric Ladyland
¥ 7595
●Netherlands-Havoc，Mono，w/Black，Silver Labels，””’65，Killer-Duch，Freak-Beat””!! The Motions / Introduction To...
¥ 7595
●UK-Pegasusオリジナル!! Atomic Rooster / In Hearing Of Rooster
¥ 7595
●US-MCA Recordsオリジナルw/Shrink，RL-Cutting Copy!! Steely Dan / Gaucho
¥ 7595
●UK-FontanaオリジナルMono，””A2:Keep On Running♪!!”” The Spencer Davis Group / The Second Album
¥ 7595
●Sweden-ParlophoneオリジナルClub Edition，EX:EX+Copy!! The Beatles / Golden Greatest Hits
¥ 7595
●UK-Swan Songオリジナルw/Embossed-Cover，EX+:EX+Copy!! Led Zeppelin / Coda
¥ 7595
●US-Atlanticオリジナルw/PR，Presswell-Pressing Copy!! Led Zeppelin / Led Zeppelin II
¥ 7595
落札価格7595円
0 入札履歴
終了
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