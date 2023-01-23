『●UK-Libertyオリジナルw/Full-Coating Cover，EX+:EX+Copy!! The Groundhogs / Split【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 13分に出品され03月16日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト： Groundhogs

タイトル：Split

レーベル： Liberty

規格番号：LBG 83401

商品説明：UK-LibertyオリジナルBlack-Liberty’ Labels!! Matrix:LBG 83401 A-1U:LBG 83401 B-1U：2 MM:2 OD（マシンタイプ）



【コンディション】



ジャケット：EX+

盤：EX+：EX+

※UK製インナー抜けありません。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0889112163