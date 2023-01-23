『●US-MFSL，Original Master，Half-Speed高音質盤，JVC-Pressing!! The Beach Boys / Surfer Girl【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 06分に出品され03月11日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト：The Beach Boys

タイトル：Surfer Girl

レーベル：Mobile Fidelity Sound Lab

規格番号： MFSL 1-116，

商品説明：US-MFSL，Original Master，Half-Speed高音質盤，JVC-Pressing，w/台紙!! Matrix:MFSL-1-116-A2-1:MFSL-1-116-B2-1（手書き）



【コンディション】



ジャケット：EX-（正面右側ややウォーターダメージがあります）

盤：EX+：EX+

※MFSLインナー抜けありません。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0884618231