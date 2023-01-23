『●UK-ParlophoneオリジナルStereo，w/1O:1G，Early-Pressing Copy!! The Hollies / Evolution【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 06時 08分に出品され05月07日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。
【商品詳細】
アーティスト： The Hollies
タイトル：Evolution
レーベル：Parlophone
規格番号：PCS 7022
商品説明：UK-ParlophoneオリジナルStereo，Early-Pressing Copy!! Matrix:YEX 635-1:YEX 636-1：1O:1G（マシンタイプ）
【コンディション】
ジャケット：EX（薄くリング跡があります）があります）
盤：EX-：VG++
※UK製インナー抜けあります。
商品カテゴリ
商品コード
20U0389401532
●UK-RCA Victorオリジナル2LP，””Promo Factory-Sample，all-Matrix:1!!”” David Bowie / Stage
¥ 7595
●US-Family Productionsオリジナル””Gimmick，Die-Cut Cover!!”” Mama Lion / Preserve Wildlife
¥ 7595
●US-ATCO RecordsオリジナルMonarch Pressing，2LP!! Derek And The Dominos / Layla And Other Assorted Love Songs
¥ 7595
●US-Columbiaオリジナルw/KC-Number，Shrink，EX+:EX Copy!! Janis Joplin / Pearl
¥ 7595
●US-Reprise Recordsオリジナル2LP，w/2-Tone Labels!! The Jimi Hendrix Experience / Electric Ladyland
¥ 7595
●Netherlands-Havoc，Mono，w/Black，Silver Labels，””’65，Killer-Duch，Freak-Beat””!! The Motions / Introduction To...
¥ 7595
●UK-Pegasusオリジナル!! Atomic Rooster / In Hearing Of Rooster
¥ 7595
●US-MCA Recordsオリジナルw/Shrink，RL-Cutting Copy!! Steely Dan / Gaucho
¥ 7595
●UK-FontanaオリジナルMono，””A2:Keep On Running♪!!”” The Spencer Davis Group / The Second Album
¥ 7595
●Sweden-ParlophoneオリジナルClub Edition，EX:EX+Copy!! The Beatles / Golden Greatest Hits
¥ 7595
●UK-Swan Songオリジナルw/Embossed-Cover，EX+:EX+Copy!! Led Zeppelin / Coda
¥ 7595
●US-Atlanticオリジナルw/PR，Presswell-Pressing Copy!! Led Zeppelin / Led Zeppelin II
¥ 7595
●UK-EMIオリジナル””Limited Edition，Promo，Only Sampler!!”” V.A. / Start Of Something Big
¥ 7595
●UK-EMIオリジナル””First-Pressing，w/Tour-Program!!”” Queen / Flash Gordon (Original Soundtrack Music)
¥ 7595
●US-Elektraオリジナル””Promo Copy Promo Labels!!”” Queen / News Of The World
¥ 7595
●UK-Harvestオリジナル””Factory-Sample，1G:1G，Early-Pressing Copy!!”” Chris Spedding / The Only Lick I Know
¥ 7595
Effective Negotiation: From Research to Results
¥ 7594
A-ha - A-ha: The Movie [Blu-ray]【並行輸入品】
¥ 7593
落札価格7595円
677 入札履歴
終了
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