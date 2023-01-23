『●UK-ParlophoneオリジナルStereo，w/1O:1G，Early-Pressing Copy!! The Hollies / Evolution【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 06時 08分に出品され05月07日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト： The Hollies

タイトル：Evolution

レーベル：Parlophone

規格番号：PCS 7022

商品説明：UK-ParlophoneオリジナルStereo，Early-Pressing Copy!! Matrix:YEX 635-1:YEX 636-1：1O:1G（マシンタイプ）



【コンディション】



ジャケット：EX（薄くリング跡があります）があります）

盤：EX-：VG++

※UK製インナー抜けあります。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0389401532