『DVD初回限定盤+DVD通常盤セット(取) 木村拓哉 2DVD/TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination 22/8/3発売【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 38分に出品され03月18日 09時 38分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 DVD初回限定盤

・DVD(2枚組)+豪華ブックレット

・シルバーフェザーシート



DVD通常盤

・DVD(2枚組）

・シルバーフェザーシート



2022年3月に開催された、自身2度目となるワンマンライブツアーのライブ映像の作品化。ライブ最終日の横浜公演の模様を余すところなく作品化した本作は、ライブ本編はもちろんのこと、ボーナストラック、Junction映像などもふんだんに収録。



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