『●UK-RCA Victorオリジナル2LP，””Promo Factory-Sample，all-Matrix:1!!”” David Bowie / Stage【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 00時 32分に出品され03月14日 00時 32分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト： David Bowie

タイトル：Stage

レーベル：RCA Victor

規格番号：PL 02913

商品説明：UK-RCA Victorオリジナル2LP，””Promo Factory-Sample!! Matrix:PL 02913-A-1:PL 02913-B-1：PL 02913-C-1:PL 02913-D-1（手書き）



【コンディション】



ジャケット：EX

盤：EX-:EX-：EX:EX（1，4面ラベルシールがあります）

※UK製インナー抜けあります。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0014284849