『●US-Columbiaオリジナルw/KC-Number，Shrink，EX+:EX Copy!! Janis Joplin / Pearl【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 57分に出品され03月17日 21時 57分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト：Janis Joplin

タイトル：Pearl

レーベル：Columbia

規格番号：KC 30322

商品説明：US-Columbiaオリジナルw/KC-Number，Shrink!! Matrix:PAL 30322 2-J:PBL 30322 2-J（手書き）



【コンディション】



ジャケット：EX+（Shrink破れがあります）

盤：EX+：EX

※無地インナー抜けありません。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0887634648