『●US-Reprise Recordsオリジナル2LP，w/2-Tone Labels!! The Jimi Hendrix Experience / Electric Ladyland【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 14時 46分に出品され04月25日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト：The Jimi Hendrix Experience

タイトル：Electric Ladyland

レーベル：Reprise Records

規格番号：2 RS 6307

商品説明：US-Reprise Recordsオリジナル2LP，w/2-Tone Labels!! Matrix:30799 2RS 6307 A-1F:30800 2RS 6307B-1F：30800 2RS 6307-B-1E:30801 2RS 6307- C 1C（手書き） A:D：B:C 順



【コンディション】



ジャケット：VG++（エッジスレ，両側取出し口上部裂け7cm程度があります）

盤：EX:EX：EX:EX

※ADインナー抜けあります。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0887528429