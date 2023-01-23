『●UK-Pegasusオリジナル!! Atomic Rooster / In Hearing Of Rooster【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 16分に出品され03月13日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。
【商品詳細】
アーティスト： Atomic Rooster
タイトル：In Hearing Of Atomic Rooster
レーベル： Pegasus
規格番号：PEG-1
商品説明：UK-Pegasusオリジナル!! Matrix:PEG 1 A-1U:PEG 1 B-1U：1 GR:2 GG（マシンタイプ）
【コンディション】
ジャケット：VG++〜EX-（エッジ傷み，地が出ている箇所があります）
盤：VG++：EX-
※無地インナー抜けありません。
商品カテゴリ
商品コード
20U0386190314
●Sweden-ParlophoneオリジナルClub Edition，EX:EX+Copy!! The Beatles / Golden Greatest Hits
¥ 7595
●UK-Swan Songオリジナルw/Embossed-Cover，EX+:EX+Copy!! Led Zeppelin / Coda
¥ 7595
●US-Atlanticオリジナルw/PR，Presswell-Pressing Copy!! Led Zeppelin / Led Zeppelin II
¥ 7595
●UK-EMIオリジナル””Limited Edition，Promo，Only Sampler!!”” V.A. / Start Of Something Big
¥ 7595
●UK-EMIオリジナル””First-Pressing，w/Tour-Program!!”” Queen / Flash Gordon (Original Soundtrack Music)
¥ 7595
●US-Elektraオリジナル””Promo Copy Promo Labels!!”” Queen / News Of The World
¥ 7595
●UK-Harvestオリジナル””Factory-Sample，1G:1G，Early-Pressing Copy!!”” Chris Spedding / The Only Lick I Know
¥ 7595
Effective Negotiation: From Research to Results
¥ 7594
A-ha - A-ha: The Movie [Blu-ray]【並行輸入品】
¥ 7593
80s 12 Inch Remixes Collected - 80s 12 Inch Remixes Collected - 180-Gram Black Vinyl LP レコード 輸入盤
¥ 7593
輸入CD David Paton Music From the Mountain /00110
¥ 7592
Flower Kings - The Sum Of No Evil (Re-Issue 2023) LP レコード 輸入盤
¥ 7592
Negativland - Speech Free: Recorded Music For Film， Radio， Internet ＆ Television LP レコード 輸入盤
¥ 7589
ドッグ・イヤーズ 2013-2016 ライヴ・イン・サンチャゴ&ビヨンド Blu-ray
¥ 7589
New York Salsa Beginner DVD Import
¥ 7589
ニュー・オーダー NEW ORDER MOVEMENT
¥ 7587
RADIOHEAD / OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017 (3LP+CASSETTE TAPE+BOOK/LTD BOX SET) (XLMXJP868)
¥ 7585
BEACH BOYS / WILD HONEY (US-ORIGINAL)
¥ 7585
落札価格7595円
363 入札履歴
終了
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