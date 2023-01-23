『●UK-Pegasusオリジナル!! Atomic Rooster / In Hearing Of Rooster【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 16分に出品され03月13日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト： Atomic Rooster

タイトル：In Hearing Of Atomic Rooster

レーベル： Pegasus

規格番号：PEG-1

商品説明：UK-Pegasusオリジナル!! Matrix:PEG 1 A-1U:PEG 1 B-1U：1 GR:2 GG（マシンタイプ）



【コンディション】



ジャケット：VG++〜EX-（エッジ傷み，地が出ている箇所があります）

盤：VG++：EX-

※無地インナー抜けありません。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0386190314