『海外輸入品 ダーツ 20-0912-16 Viper Bobcat Adjustable Weight Soft Tip Darts with Storage/Travel Case: N【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 22時 09分に出品され04月23日 22時 09分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 海外輸入品 ダーツ 20-0912-16 Viper Bobcat Adjustable Weight Soft Tip Darts with Storage/Travel Case: Nickel Silver Plated， Light Blue Rings， 16-18 Grams

海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。

型番：20-0912-16

海外サイズ：16 Grams (Adjustable to 17 and 18 Grams)

関連：海外輸入品，ダーツ