『〔コスプレ衣装／パーティーグッズ〕 トコトコパンダ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 25分に出品され03月24日 12時 25分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 〔コスプレ衣装／パーティーグッズ〕 トコトコパンダ

〔コスプレ衣装／パーティーグッズ〕 トコトコパンダ

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【商品名】 【コスプレ衣装／パーティーグッズ】 トコトコパンダ /手袋もついた可愛いパンダのセットです。 サイズ：着丈：約98cm、バスト：約〜114cm 素材：アクリル セット内容：パンダ頭、スーツ、手袋・・・続きは下へ