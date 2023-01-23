『レスポートサック ショルダーバッグ レディース LeSportsac 2273-p800【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 20時 45分に出品され03月19日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レスポートサック ショルダーバッグ レディース 斜めがけ 大人 LeSportsac SMALL UPTOWN SATCHEL OCEAN BLOOMS C



軽くて丈夫なレスポートサックのショルダーバッグです。

斜め掛け可能です。



サイズ:Ｈ16xW24xD12cm

持ち手:30cm

ストラップ:70-130cm

開閉:ファスナー開閉

内側:オープンポケットx1，ファスナーポケットx1

外側:マグネットポケットx2

重量:200g

原産国:ベトナム

素材:ナイロン



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