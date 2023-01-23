『FitElite(フィットエリート) HEXダンベル (7.5kg x 2個/シルバーグリップ:ロゴなし)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 42分に出品され03月28日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「FitElite(フィットエリート)」より引用"
【商品名】
FitElite(フィットエリート) HEXダンベル (7.5kg x 2個/シルバーグリップ:ロゴなし)
【商品説明】
・TBS系列番組「サタデープラス」にてご紹介頂きました。クロスフィットトレーナー・AYAさんはじめ、多くのアスリート・フィットネスクラブ様にご愛用頂いております。FitEliteブランドの室内での利用しやすさを重視したソフトなラバーコーティング仕様のHEXダンベル（ヘックスダンベル)。3kg 5kg 7.5kg 10kg 12.5kg 15kg 17.5kg 20kg 22.5kg 25kg 27.5kg 30kg 35kg
・※重量誤差±3%ありますこと、予めご了承の程お願いいたします。FitElite(フィットエリート）製品は、では「Exercise Pro」のみが販売しており、他社は一切販売は
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7594円
251 入札履歴
終了
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