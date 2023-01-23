『イパキチン 60g x 2個 犬猫用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 14時 36分に出品され04月21日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イパキチン 60g x 2個 犬猫用



【商品説明】

・犬猫の腎臓の健康をサポート



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 9.30 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。