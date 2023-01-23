『Effective Negotiation: From Research to Results【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 54分に出品され04月18日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容紹介 Effective Negotiation provides a distinctive approach to the task of reaching an agreement through negotiation. Drawing on his extensive teaching and research experience Ray Fells describes the key elements of any negotiation - including reciprocity trust power and ethics - and explains the core tasks involved in reaching an agreement: information exchange solution seeking and concession management. It covers the mediation process negotiating on behalf of others and negotiating acros