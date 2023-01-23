『Effective Negotiation: From Research to Results【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 54分に出品され04月18日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介 Effective Negotiation provides a distinctive approach to the task of reaching an agreement through negotiation. Drawing on his extensive teaching and research experience Ray Fells describes the key elements of any negotiation - including reciprocity trust power and ethics - and explains the core tasks involved in reaching an agreement: information exchange solution seeking and concession management. It covers the mediation process negotiating on behalf of others and negotiating acros
輸入CD David Paton Music From the Mountain /00110
¥ 7592
Flower Kings - The Sum Of No Evil (Re-Issue 2023) LP レコード 輸入盤
¥ 7592
Negativland - Speech Free: Recorded Music For Film， Radio， Internet ＆ Television LP レコード 輸入盤
¥ 7589
ドッグ・イヤーズ 2013-2016 ライヴ・イン・サンチャゴ&ビヨンド Blu-ray
¥ 7589
New York Salsa Beginner DVD Import
¥ 7589
ニュー・オーダー NEW ORDER MOVEMENT
¥ 7587
RADIOHEAD / OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017 (3LP+CASSETTE TAPE+BOOK/LTD BOX SET) (XLMXJP868)
¥ 7585
BEACH BOYS / WILD HONEY (US-ORIGINAL)
¥ 7585
FRANK ZAPPA (& THE MOTHERS OF INVENTION) / CHUNGAS REVENGE (US-ORIGINAL)
¥ 7585
JESSE ED DAVIS / ウルル 国内盤 (帯付)
¥ 7585
ポール・マッカートニー&ウィングス PAUL MCCARTNEY & WINGS WINGS OVER AMERICA -LTD-
¥ 7585
PAUL WELLER / LIVE WOOD (EU ORIGINAL)
¥ 7585
希少オープン・リール!! ROLLING STONES / BETWEEN THE BUTTONS (US-ORIGINAL)
¥ 7585
MY BLOODY VALENTINE MY BLOODY VALENTINE LOVELESS (LP/180G/REMASTERED) LOVELESS (LP/180G/REMASTERED)
¥ 7585
NEIL YOUNG (& CRAZY HORSE) / RETURN TO GREENDALE (2CD+2LP+DVD+BLU-RAY) (093624893257)
¥ 7585
メリー・ホプキン / ポストカード 国内盤 (AP8644)
¥ 7585
PATTI SMITH / HORSES (US盤)
¥ 7585
SPICE GIRLS / SPICE (US-ORIGINAL)
¥ 7585
落札価格7594円
795 入札履歴
終了
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