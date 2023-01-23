『PETKIT フードストッカー 猫 犬 ワンボタンで真空状態ができる ペットフード 自動排気 ニオイ漏れ防止 酸化防止 ドライフード フリーズド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 34分に出品され03月13日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大容量・ P580
・【ニオイ漏れ防止】真空ユニットを導入され、ペットフードの湿気や酸化を防いで品質を保ち、ペットの健康維持に貢献し、いつでも美味しい餌をあげることができます。
・【ワンボタンで真空状態が可能】真空にするユニットをダブルクリックして、容器の中の空気を抜き、真空状態になります。
・【大容量10.4Lや丸洗い可能】ドライフードはもちろん、フリーズドライフード、エアドライフード、およびミックスフードにも対応でき、使いやすいアイテムです。また、真空ユニットを外せば蓋やケースは丸洗い可能です。
・【取り外せる真空ユニット】取り外してtype-Cで充電出来ます。
・【製品仕様】長さ35cm*幅18cm*高さ30cm。その他: フードスプーン、type-Cケーブル。 ご注意：PETKITフードストッカーをご購入日から一年間の品質サービスを提供し、保証期間内に万が一故障したら新品を無償交換させて頂いております。
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落札価格7594円
894 入札履歴
終了
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