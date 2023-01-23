『JVCケンウッド HA-A11T-T 完全ワイヤレスイヤホン 本体質量5.2g小型軽量ボディ 最大28時間再生 外音取込み機能 防水仕様 B【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 13分に出品され03月23日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
JVCケンウッド HA-A11T-T 完全ワイヤレスイヤホン 本体質量5.2g小型軽量ボディ 最大28時間再生 外音取込み機能 防水仕様 B
商品説明
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サイズ
高さ : 5.30 cm
横幅 : 7.90 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 120.0 g
梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7594円
226 入札履歴
終了
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