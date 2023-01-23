JVCケンウッド HA-A11T-T 完全ワイヤレスイヤホン 本体質量5.2g小型軽量ボディ 最大28時間再生 外音取込み機能 防水仕様 B【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品名

JVCケンウッド HA-A11T-T 完全ワイヤレスイヤホン 本体質量5.2g小型軽量ボディ 最大28時間再生 外音取込み機能 防水仕様 B



商品説明

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サイズ

高さ : 5.30 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 120.0 g

梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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