『エフスタイル 2WAYバッグ 大容量50リッター ボストン&ショルダー 2WAY アカ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 02時 25分に出品され03月20日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル 2WAYバッグ 大容量50リッター ボストン&ショルダー 2WAY アカ
【商品説明】
・A4サイズ収納可
・ショルダーストラップ付き(全長120cm)
・ポケットの数:2(外側1/内側1)
・全長 タテ34cmxヨコ55cmxマチ27cm
・持ち手の全長:41cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・重量:610g
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 58.50 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7594円
40 入札履歴
終了
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