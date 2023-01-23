『エフスタイル 2WAYバッグ 大容量50リッター ボストン&ショルダー 2WAY アカ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 02時 25分に出品され03月20日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エフスタイル 2WAYバッグ 大容量50リッター ボストン&ショルダー 2WAY アカ



【商品説明】

・A4サイズ収納可

・ショルダーストラップ付き(全長120cm)

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・全長 タテ34cmxヨコ55cmxマチ27cm

・持ち手の全長:41cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・重量:610g



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 40.40 cm

奥行 : 58.50 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

2WAYバッグ

大容量50リッター

ボストン&ショルダー

2WAY

アカ