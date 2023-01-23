『寿工芸 寿工芸 ろかジャリ 細目 8L 淡水専用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 14時 03分に出品され04月11日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 寿工芸 ろかジャリ 細目 8L 淡水専用



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :50×31×10cm

・本体重量:7.2kg



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 51.50 cm

重量 : 6.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。