『寿工芸 寿工芸 ろかジャリ 細目 8L 淡水専用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 14時 03分に出品され04月11日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寿工芸 寿工芸 ろかジャリ 細目 8L 淡水専用
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :50×31×10cm
・本体重量:7.2kg
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 51.50 cm
重量 : 6.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7594円
93 入札履歴
終了
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