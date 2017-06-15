『shrradoo リュック ビジネスリュック 50L 大容量 バックパック リュックサック 防水 15.6-17インチ PC リュック 多機【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 22分に出品され03月23日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

shrradoo リュック ビジネスリュック 50L 大容量 バックパック リュックサック 防水 15.6-17インチ PC リュック 多機



【商品説明】

・【50リットル大容量設計】スクエア型、収納力抜群、最大17.3インチのノートパソコン、9.7インチのタブレット、A4サイズの書類、傘、靴や3～5日の着替えなどを、これ一つにまとめて収納可能です！出張、旅行には欠かせないキャリーオン機能も搭載します。

・【セパレートシューバッグ】靴を別の層に置き、清潔で衛生的、靴がバックパックの服を汚す心配はありません。

・【レインカバー付き】オリジナルの防水性レインカバーが付属していますので急な天候の変化にも備えられます。

・【体にやさしいバックパック】チェストベルトとヒップベルトの二重設計で、より安定してリュックを身体に固定することが出来て、より



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 58.70 cm

重量 : 1.87 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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