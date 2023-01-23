『Head to Toe: The Nude in Graphic Design【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 02時 28分に出品され03月12日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け ／ ISBN-13 : 9780847861651 ／ 出版社 : Rizzoli ／ ページ数 : 312 ／ 発売日 : 2018/4/17 ／ タイトル : Head to Toe: The Nude in Graphic Design ／ 発送方法：こちらの商品はご注文後に海外からお取り寄せいたしますので、お届けまで2週間~4週間のお時間を頂戴しております。最大4週間までかかる場合がございますので、お急ぎの方・発送の催促される方は購入をご遠慮ください。ご注文後に弊社の国内配送センターへ取り寄せし、検品・再梱包して「レターパック・クリックポスト」にてお客様へお送りいたします。 ／ 注文後のキャンセルについて：注文後にはリアルタイムで海外に注文が入りますので、注文後には原則的にキャンセルすることが出来ません。注文する際にはくれぐれも慎重に行ってください。
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落札価格7594円
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