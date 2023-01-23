『バンダイ (BANDAI) スーパードラゴンボールヒーローズオフィシャル9ポケットバインダー-新時空大戦セット-【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 07時 29分に出品され03月05日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ BAN211204
・(C)バードスタジオ/集英社
・東映アニメーション
・1セット:バインダー(箔仕様)1冊 9ポケットリフィル11枚 オリジナルバトルカード13枚 オリジナルヒーローアバターカード1枚 オリジナルスリーブ30枚
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落札価格7594円
836 入札履歴
終了
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