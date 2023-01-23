『ポケモンカードゲーム PK-S10D-087 トレッキングシューズ UR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 08時 47分に出品され04月05日 08時 47分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポケモンカードゲームのシングルカードになります。折れ・シワはございませんが、初期傷や角スレのある場合がございます。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ ポケモンカードゲーム

PK-S10D-087

トレッキングシューズ

UR