『[ヘルシーバックバッグ] バッグ ウェーブレングスS ウェーブレングス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 15時 14分に出品され03月10日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タテ44cmxヨコ23cmxマチ14.5cm ポケットの数:9(外側4/内側5) 重量:460g フック付き ペンホルダー付き

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