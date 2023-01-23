『東京戸張 フラワーネット Cタイプ 15cm角目 6目×100m 茶色/400d×24本撚り C156 522146【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 52分に出品され03月03日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東京戸張 フラワーネット Cタイプ 15cm角目 6目×100m 茶色/400d×24本撚り C156 522146



【商品説明】

・規格:15cm角目、6目×100m、400d×24本撚り



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。