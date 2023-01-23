『KTC KTC:ケイティーシー ラチェットメガネレンチ 両頭型首振りタイプ サイズ：12×14【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 27分に出品され03月14日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品番号

MR1-1214F



JANコード

4989433318080



商品概要

72ギア

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

整備工具 タグ KTC

KTC:ケイティーシー

ラチェットメガネレンチ

両頭型首振りタイプ

サイズ：12×14