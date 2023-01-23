『PAWZ Road ペットカート ペットバギー キャリーカート 犬カート 小型犬 中型犬 猫 軽量 安全装置付 折りたたみ ドッグカート キ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 16時 10分に出品され03月16日 16時 10分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PAWZ Road ペットカート ペットバギー キャリーカート 犬カート 小型犬 中型犬 猫 軽量 安全装置付 折りたたみ ドッグカート キ
【商品説明】
・いろいろな場所で活躍：ドッグラン、公園などの屋外移動もペットカートがあれば、わんちゃんも飼い主さんと一緒だから安心！！！
・前後のメッシュカバーは良質な素材を使用しておりますので、通気性が良く 虫除けにもなります。
・前輪は360度回転するので、方向転換がスムーズです。
・安全で便利：耐荷重 (約)20kg 、中に飛び出し防止用のリードベルト2本付き。顔を出す部分も2箇所あります。多頭飼いにも便利！
・重量 (約)5kg 、 サイズ：約71*54*93cm
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 44.30 cm
奥行 : 90.20 cm
重量 : 6.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7593円
178 入札履歴
終了
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