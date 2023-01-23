『セイコー クロック 掛け時計 置き時計 兼用 電波 デジタル プログラム機能 カレンダー 六曜 温度 湿度 表示 コンパクト 白 パール SQ435W【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 51分に出品され03月07日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ:18.6×26.4×3.9cm 置いた状態:18.0×26.4×8.1cm

本体重量:0.61kg

素材・材質:プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス

原産国:中国

ムーブメント:電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)/電波OFFつき

付属品:電池(単3アルカリ電池×6)、石膏ボード用金具

チャイム&メロディ、正時・プログラム・オフ切替式、32チャンネルプログラム、フルオートカレンダー

温湿度表示(温度測定範囲:0~40 測定精度±2、湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度±8%(25))、高コントラスト液晶、六曜表示

報時モニター、電池切れ予告、音量調整、自動鳴止め、石膏ボード用金具付