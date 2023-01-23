『OK - 010多機能椅子は、互換性のあるオフィスとゲームのためにキーボード支持ラップトップホルダーマウスパッドを固定します (Black)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 19時 13分に出品され03月09日 19時 13分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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材質：ステンレススチールパイプ25 mm、厚ささ1.6 mm、ウェブ補強材。

キーボード/ラップトップホルダー;

キーボード/ラップトップホルターチルト： - 85〜+ 20度;

マウスパッドサイズ：48 * 23 cm、最大収納量、パッケージ;

キーボードホルダー; マウスパッド; マウスマット; 3 *ステンレスチューブ; ハードウェアツール;