『VtechVTech Kidizoom Smartwatch DX， Vivid Violet 80-171650 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 22時 42分に出品され04月02日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VtechVTech Kidizoom Smartwatch DX， Vivid Violet 80-171650 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 26.49 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。