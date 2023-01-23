『デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXA626075 ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 54分に出品され03月12日 12時 54分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXA626075 ブラウン
【商品説明】
・Closure: Zipper
・Outer Material: Polyurethane
・Strap type: クロスボディ
・Triple Mini Shoulder Bag
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7593円
407 入札履歴
終了
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