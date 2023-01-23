『デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXA626075 ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 54分に出品され03月12日 12時 54分に終了予定です。即決価格は7,593円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル クロスボディーバッグ 21SAXA626075 ブラウン



【商品説明】

・Closure: Zipper

・Outer Material: Polyurethane

・Strap type: クロスボディ

・Triple Mini Shoulder Bag



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

クロスボディーバッグ

21SAXA626075

ブラウン