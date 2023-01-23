『セイコー SEIKO クロノグラフ 腕時計 SSB055P1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 47分に出品され03月31日 08時 47分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セイコー SEIKO 2012年 海外モデル 商品仕様：(約)H42×W42×D12mm ステンレス クォーツ、100M防水、クロノグラフ、２４時間計、スモールセコンド、デイカレンダー、タキメーター ケース・保証書・取扱説明書 保証期間（1年間） オープンプライス

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