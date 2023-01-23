『JADA TOYS ミニカー 1/24サイズ 20th ANNIVERSARY 2002 Nissan Skyline GT-R (R34)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 18時 42分に出品され04月08日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JADA TOYS ミニカー 1/24サイズ 20th ANNIVERSARY 2002 Nissan Skyline GT-R (R34)
【商品説明】
・パッケージ寸法:長さ11.2cm x 幅15.4cm x 高さ11.2cm
・パッケージ数量:1
・原産国:中国
・製品タイプ:乗馬用おもちゃ車
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7592円
250 入札履歴
終了
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