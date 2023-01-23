『JADA TOYS ミニカー 1/24サイズ 20th ANNIVERSARY 2002 Nissan Skyline GT-R (R34)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 18時 42分に出品され04月08日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

JADA TOYS ミニカー 1/24サイズ 20th ANNIVERSARY 2002 Nissan Skyline GT-R (R34)



【商品説明】

・パッケージ寸法:長さ11.2cm x 幅15.4cm x 高さ11.2cm

・パッケージ数量:1

・原産国:中国

・製品タイプ:乗馬用おもちゃ車



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ JADA

TOYS

ミニカー

1/24サイズ

20th

ANNIVERSARY

2002

Nissan

Skyline

GT-R

(R34)