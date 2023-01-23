『それいけ！アンパンマン おしゃべりウォーカー 025911 歩行器 歩行練習 送料無料※北海道、離島、沖縄除く【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 05時 26分に出品され05月02日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 たのしいギミックがいっぱいのICメロディ付きトイトレ―付き。

おもちゃボードを外せばお食事テーブルに。



お子様の成長に合わせて、本体の高さを4段階に調節できます。



ウォーカーのシート部分は、取り外しができ手洗い可能なので、常に清潔な状態を保てます。



収納の際には、コンパクトに折りたたむことが可能です。

また、折りたたみ時に指を挟まないセーフティ機能付き。



【商品仕様】

サイズ：

約W610×D725×H470〜540mm

約W610×D725×H295mm（折りたたみ時)

床から座面の高さ：約21cm/23cm/25cm/27cm

床からテーブルの高さ：約34cm/36cm/38cm/40cm

重量：約4kg

材質：

ポリプロピレン スチール

PVC（ノンフタル酸）

特徴：

・ICメロディ付トレイ

・折りたたみ機構

・高さ調節機能（470〜540mm間）

・取り外し可能シート（手洗い可能）

中国製

対象年齢：7〜15ヶ月

適応身長：80cm未満

耐荷重：15kg未満



メーカー：エムアンドエム



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