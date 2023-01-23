『それいけ！アンパンマン おしゃべりウォーカー 025911 歩行器 歩行練習 送料無料※北海道、離島、沖縄除く【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 05時 26分に出品され05月02日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
たのしいギミックがいっぱいのICメロディ付きトイトレ―付き。
おもちゃボードを外せばお食事テーブルに。
お子様の成長に合わせて、本体の高さを4段階に調節できます。
ウォーカーのシート部分は、取り外しができ手洗い可能なので、常に清潔な状態を保てます。
収納の際には、コンパクトに折りたたむことが可能です。
また、折りたたみ時に指を挟まないセーフティ機能付き。
【商品仕様】
サイズ：
約W610×D725×H470〜540mm
約W610×D725×H295mm（折りたたみ時)
床から座面の高さ：約21cm/23cm/25cm/27cm
床からテーブルの高さ：約34cm/36cm/38cm/40cm
重量：約4kg
材質：
ポリプロピレン スチール
PVC（ノンフタル酸）
特徴：
・ICメロディ付トレイ
・折りたたみ機構
・高さ調節機能（470〜540mm間）
・取り外し可能シート（手洗い可能）
中国製
対象年齢：7〜15ヶ月
適応身長：80cm未満
耐荷重：15kg未満
メーカー：エムアンドエム
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落札価格7592円
574 入札履歴
終了
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