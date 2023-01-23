『チョコラBBゴールドリッチ 指定医薬部外品 ( 50ml*20本セット )/ チョコラBB ( 栄養ドリンク 疲れ 肌荒れ ビタミンB タウリン )【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 42分に出品され03月18日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チョコラBBゴールドリッチ 指定医薬部外品/滋養強壮・栄養補給/ブランド：チョコラBB/( 栄養ドリンク 疲れ 肌荒れ ビタミンB タウリン )/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】エーザイ/・単品JAN：4987028120773/【チョコラBBゴールドリッチ 指定医薬部外品の商品詳細】16種類の有効成分を配合。タウリン配合。女性開発者が考え抜いた「女性にも嬉しい6つの生薬」を配合！飲みやすいベルガモット風味【販売名】チョコラBBゴールドリッチ/cate05685
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落札価格7592円
716 入札履歴
終了
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