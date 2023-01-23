『カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納可能 グリーン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 01時 31分に出品され04月30日 01時 31分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「KANGOL(カンゴール)」より引用"
【商品名】
カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納可能 グリーン
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ48cmxヨコ28cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側5/内側1)
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:520g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 53.20 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7592円
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終了
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