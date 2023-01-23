『カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納可能 グリーン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 01時 31分に出品され04月30日 01時 31分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「KANGOL(カンゴール)」より引用"



【商品名】

カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 軽量多機能 PC収納可能 グリーン



【商品説明】

・PC収納可

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ48cmxヨコ28cmxマチ15cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:520g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 53.20 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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グリーン