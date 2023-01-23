『マック レインウェア (耐水圧:10000mmH2O) (透湿度:10，000g/m-24h) (蓄光反射プリント) (二重袖構造) (水滴【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 54分に出品され04月08日 12時 54分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マック レインウェア (耐水圧:10000mmH2O) (透湿度:10，000g/m-24h) (蓄光反射プリント) (二重袖構造) (水滴
【商品説明】
・LLサイズ
・お手入れ方法: 手洗い
・素材:ポリエステル
・耐水圧:10，000mmH2O【高い防水性】
・透湿度:5，000g/m2【ムレにくい高透湿性】
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7592円
517 入札履歴
終了
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