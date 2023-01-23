『フルッタ (Hurtta)ウォーリアハーネス (60-80cm， ターコイズグリーン)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 18時 35分に出品され03月29日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

フルッタ (Hurtta)ウォーリアハーネス (60-80cm， ターコイズグリーン)



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 28.70 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。