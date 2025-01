ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ ミミッキュ We Are TEAM TRICK !(中古品)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ ミミッキュ We Are TEAM TRICK !



【ジャンル】

おもちゃ 動物



【Brand】

ポケモン(Pokemon)



【Contributors】





【商品説明】

本体サイズ :22×13.5×12(H×W×D:cm)

主な製造国 :中国

(C)2018 Pok?mon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

対象年齢 :3才以上