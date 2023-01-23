『【サマーセール】 ダイワ クーラーボックス 7L DAIWA SU700 ホワイト 【1面真空パネル】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 50分に出品され03月09日 08時 50分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鮎、渓流などに便利なコンパクト＆高保冷力クーラー



・底面真空パネル＋ノンフロンHPウレタン断熱材で保冷力約2.3倍（当社同型比）を実現

・車内でスペースをとらないコンパクト設計

・ベルト付き



仕様詳細

・容量（L）：7

・自重（Kg）：2.5

・内寸（cm）：10.5x25x26

・外寸（cm）：19.5x38x32.5

・断熱仕様：1面真空パネル