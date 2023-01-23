『【サマーセール】 ダイワ クーラーボックス 7L DAIWA SU700 ホワイト 【1面真空パネル】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 50分に出品され03月09日 08時 50分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鮎、渓流などに便利なコンパクト＆高保冷力クーラー
・底面真空パネル＋ノンフロンHPウレタン断熱材で保冷力約2.3倍（当社同型比）を実現
・車内でスペースをとらないコンパクト設計
・ベルト付き
仕様詳細
・容量（L）：7
・自重（Kg）：2.5
・内寸（cm）：10.5x25x26
・外寸（cm）：19.5x38x32.5
・断熱仕様：1面真空パネル
ダイワ クールラインα３ GU 1000X レッド Daiwa ※ 画像はGU1500です。投入口有ります。
¥ 7492
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¥ 7791
落札価格7592円
629 入札履歴
終了
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