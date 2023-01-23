『BANDAI (バンダイ) 森で発見！たまごっち 「白(キャラ)」【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 45分に出品され03月21日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オスっちとメスっちのＨＯＵＳＥをつなげてブリードすると、ベビーっちが誕生！